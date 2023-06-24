Голова ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин оголосив бунт проти керівництва РФ. Колони вагнерівців рухаються на Москву, щоб виловити своє незадовлення діями Сєргєя Шойгу та Владіміра Путіна.

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Українці ж продовжують висміювати окупантів, які почали війну проти України, але не в стані втримати мирну ситуацію у власній державі. Саркастичним постом відзначився український екстенісист Олександр Долгополов.

Зараз спортсмен захищає Батьківщину у складі ЗСУ. На своїй сторінці у твітер Долгополов пригадав слова російських пропагандистів, які називали Україну "державою, що не відбулась".

Тепер все має бути зрозуміло, навіть тупому. Україна єдина перед будь-якою загрозою, інститути працюють, а люди підтримують своїх лідерів. Хто саме зараз є державою, що не відбулася, з громадянською війною і так далі? Що посіяв, те й пожнеш,

– написав Олександр.

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Нещодавно Долгополов поділився відео з фронту під час обстрілу з боку росіян. Міномет окупантів спрацював на відстані 1 кілометра від позицій ЗСУ.