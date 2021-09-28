Заражені хайпом і трохи хворі, – Усик про тих, хто критикує фото з росіянами

Український боксер Олександр Усик переконаний, що критика спортсменів за фото з російськими візаві – це звичайний хайп. Тих, хто вдається до такої критики, він вважає "трошки хворими".

Під час пресконференції в боксера запитали, що він думає про таку критику на адресу українських спортсменів. Він натомість уточнив, чи це його критикували.

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Усик про тих, хто критикує за фото з росіянами

Почувши негативну відповідь, Олександр Усик заявив, що це все – хайп. Мовляв, люди зараз заражені хайпом і хочуть, щоб про них говорили, щоб про них чули.

"Я просто розумію, про що ви говорите, і не хочу рекламувати жодним чином цих людей", – підкреслив чемпіон світу.

Після цього він перейшов на українську, хоча раніше говорив виключно російською. "Ну трошки хворі. Ну що тут зробити?" – сказав Усик українською.

Скандали через фото з росіянами: