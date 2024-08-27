Зальцбург – Динамо 1:1

Голи: Дагім, 12 – Ванат, 29

У номінально домашньому поєдинку динамівці поступилися Зальцбургу з рахунком 0:2. У другому матчі "біло-синім" потрібно було ліквідовувати гандикап у два м'ячі, пише 24 Канал.

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Гол Ваната подарував надію киянам

В дебюті першого тайму підопічні Шовковського створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт господарів. Однак ударам Ярмоленка, Дубінчака та Піхальонка бракувало влучності.

Не забиваєш ти, забивають тобі – це футбольне правило ще ніхто не скасовував. На 12-й хвилині вінгер "Ред Булл" Адам Дангім з легкістю пройшов захист Динамо та пробив впритул зі стійкою.

Відео голу Дангіма

Футболісти віцечемпіона Австрії могли збільшити перевагу, але не скористалися своїми шансами.

Натомість динамівці провели чудову контратаку, яку розпочав Михавко. На 29-й хвилині Ванат отримав пас від центрального захисника та влучно відправив м'яч до сітки воріт суперника.

Відео голу Ваната

Кінцівка першого тайму була за гравцями Динамо. Однак на перерву команди пішли за рахунку 1:1.

Друга половина зустрічі розпочалася під диктування киян. "Біло-сині" краще тримали м'яч та частіше загрожували воротам суперника.

Однак вдруге пробити голкіпера "Червоних биків" не вдавалося. У підсумку матч завершився внічию 1:1, який влаштував господарів поля.

Динамо залишає Лігу чемпіонів та продовжить виступи в Лізі Європи. Своїх суперників динамівці дізнаються 30 серпня.