Закликаю світову спортивну спільноту засудити російську агресію щодо України, – Саладуха
Джерело:фейсбук Ольги Саладухи
Ольга Саладуха висловила свою патріотичну позицію. Легкоатлетка, яка нещодавно закінчила кар'єру, попросила спортивну спільноту відреагувати на російську агресію щодо України.
Саладуха: Спортивна спільнота не повинна мовчати
Українська легкоатлетка та депутат Верховної Ради України не могла обійти осторонь напружену ситуацію, яка склалась в Україні. На своїй сторінці в фейсбуці спортсменка написала потужний пост, у якому попросила спортивну спільноту не мовчати, а почати діяти.
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Саладуха процитувала слова засновника сучасних Олімпійських ігор П'єра де Кубертена, який сказав: "О, спорт. Ти – мир!".
Колишня легкоатлетка впевнена, що у ситуації, коли мир над українською державою став під загрозою, то спорт мусить сказати своє слово. На її думку, спортивна спільнота повинна втрутитись у політику, якщо це потрібно, адже спорт не поза політикою.
Сьогодні над Україною нависла загроза війни. Великої, жорстокої і смертоносної. І світова спортивна спільнота не повинна мовчати. Я закликаю її висловитись та засудити російську агресію щодо України. Міжнародні спортивні федерації, національні спортивні об’єднання провідних країн – їх позиція буде вагомою моральною підтримкою не лише для наших спортсменів, але для усіх українців,
– закликала Саладуха.
- Через санкції Міністерства фінансів США постраждав футбольний клуб ЦСКА.
- Також Велика Британія приєдналась до дій США. Через її санкції понесли втрати футбольні та хокейні клуби Росії.
"Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна"
У її пості йдеться про те, що спорт повинен виконувати одну зі свої місій – захист миру. Мовчання ж буде відмовою від тих основоположних принципів, які складають його сутність.
Призерка Олімпіади-2012 сподівається, що спортивна частина світу відреагує на такі дії Росії щодо України та якнайшвидше проявить солідарність.
Свій пост Саладуха закінчила потужними словами про окуповані українські землі.
Агресор неодмінно програє, бо ми боремося за мир та рідну землю! Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна!,
– написала спортсменка.
Що відомо про Ольгу Саладуху
- Титулована українська легкоатлетка, яка у 2012 році у Лондоні принесла країні олімпійську "бронзу" у потрійному стрибку. Багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу.
- У Токіо-2020 легкоатлетка не змогла пройти у фінал Олімпійських ігор.
- 22 січня 2022 року офіційно закінчила професійну кар'єру. Саладуха зробила це доволі символічно на дитячому Кубку зі стрибків "Біла Пантера". Легкоатлетка зазначила, що передає естафету молоді.