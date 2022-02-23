Закликаю світову спортивну спільноту засудити російську агресію щодо України, – Саладуха

Саладуха: Спортивна спільнота не повинна мовчати

Українська легкоатлетка та депутат Верховної Ради України не могла обійти осторонь напружену ситуацію, яка склалась в Україні. На своїй сторінці в фейсбуці спортсменка написала потужний пост, у якому попросила спортивну спільноту не мовчати, а почати діяти.

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Саладуха процитувала слова засновника сучасних Олімпійських ігор П'єра де Кубертена, який сказав: "О, спорт. Ти – мир!".

Колишня легкоатлетка впевнена, що у ситуації, коли мир над українською державою став під загрозою, то спорт мусить сказати своє слово. На її думку, спортивна спільнота повинна втрутитись у політику, якщо це потрібно, адже спорт не поза політикою.

Сьогодні над Україною нависла загроза війни. Великої, жорстокої і смертоносної. І світова спортивна спільнота не повинна мовчати. Я закликаю її висловитись та засудити російську агресію щодо України. Міжнародні спортивні федерації, національні спортивні об’єднання провідних країн – їх позиція буде вагомою моральною підтримкою не лише для наших спортсменів, але для усіх українців,

– закликала Саладуха.