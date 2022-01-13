Саладуха: За ними переможне майбутнє
22 січня 2022-го року стане особливим днем для Ольги Саладухи. Легкоатлетка офіційно попрощається зі спортивною кар'єрою. Українка символічно зробить це на дитячому Кубку зі стрибків "Біла Пантера".
До теми Ольга Саладуха завершила кар'єру після провалу на Олімпіаді-2020
Саладуха написала про це на своїй сторінці у фейсбуці. Таке рішення далось легкоатлетці доволі складно. Але кожен спортсмен завершує свій професійний шлях.
Дуже символічно, бо так ми – досвідчені спортсмени – передаємо естафету молоді й віримо, що за ними переможне майбутнє,
– зазначила бронзова призерка Олімпіади-2012.
Натяк на завершення кар'єри був ще після Токіо
38-річна спортсменка взяла участь на Олімпіаді-2020 у потрійному стрибку. Саладуха стрибнула на 13,91 метра. Цього результату не вистачило, щоб здолати кваліфікацію.
Після чого Ольга прокоментувала свій виступ. Українка натякнула, що старт на Іграх був останнім у її кар'єрі.
Успішна кар'єра Саладухи
- Саладуха втілила мрію в реальність. Спортсменка має у своєму доробку олімпійську медаль – "бронзу", яку привезла з Лондона у 2012 році.
- Легкоатлетка має "золото" чемпіонату світу та Європи. Також є багаторазовою призеркою змагань.
- На змаганнях у приміщені теж неодноразово підіймала український прапор вище інших.
- Саладуха входить до Комітету атлетів ФЛАУ, очолює Комісію атлетів НОК України, є народною депутаткою та головою підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності.
- У передостанній день 2021-го року Федерація легкої атлетики України присвоїла Ользі Саладусі статус почесної віцепрезидентки ФЛАУ.