Поворознюк: Нах*й вони мені

Олександр Поворознюк прокоментував рішення Ярослава Ракіцького розірвати контракт з російським Зенітом. Також він поділився думками щодо зрадника Анатолія Тимощука.

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Повернення Ракіцького: чи можна його пробачити? І чи можливе його повернення до збірної взагалі?

Це в кожного в душі. Я своє інтерв'ю, за яке я став мегапопулярним, дав на другий-третій день війни, не пам'ятаю... Але я його сказав, зайняв свою громадянську позицію. Кожен відповідає сам за себе. І оцінку давати, хто правий, а хто винуватий, дамо після війни. Хто поїхав тоді, хто прийняв своє рішення тоді, яка тоді була ситуація – треба просто аналізувати. Тому що всіх брати під одну гребінку – це також неправильно. Після війни ми всім дамо оцінку.

Що можете сказати про Анатолія Тимощука, який мовчить про війну у своїй країні та продовжує працювати в Росії, а натомість його батько вступив до тероборони Луцька?

Це в душі в кожного. Нах*й вони мені, щоб я на них тратив час і говорив, хто що коштує в цьому житті. Ще раз кажу: закінчиться війна, ми всім дамо оцінку. Зараз я не хочу взагалі нічого говорити. Батько захищає Україну, ну красава, що я можу сказати.

Що відомо про Тимощука та Какіцького

Ексгравець збірної України Тимощук, який є асистентом головного тренера Зеніту, не прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Його позбавили рекорду та всіх нагород.

2 березня 2022 року Ракіцький достроково покинув Зеніт через напад Росії на Україну, який розпочався 24 лютого. Наразі він згає за "гірників" у благодійних поєдинках. Шахтар не збирається підписувати контракт з футболістом.

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, а також про те, як війна вплинула на посівну та майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео