Президент Інгульця: На язиці була не війна, а дівчата
Поворознюк не афішує, що саме входить в його обов'язки та як він допомагає ЗСУ. Агробізнесмен у період повномасштабної війни познайомився з очільником Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.
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Поворознюк поділився думками щодо цієї зустрічі. Він наголосив, що такі люди, як Віталій Кім – майбутнє країни.
Такі, як Віталій Кім, – це майбутнє України. На таких людях буде триматися у майбутньому Україна. Він робить все від душі, він настільки глибоко в темі цій. Для нього найголовніше – це перемога, як і для мене. Тому ми, мабуть, так близько поспілкувалися один з одним. У нас точно на язиці була не війна, а дівчата,
– сказав Поворознюк.
Президент Інгульця бачив на власні очі окупантів, йому вдалося навіть вкрасти в них танк. За його словами, вони вдавилися м'ясом, коли побачили Поворознюка.
Шалена популярність після виходу треку
- У перші дні війни президент Інгульця записав емоційне відеозвернення на підтримку Володимира Зеленського. Його слова лягли в основу музичного твору від команди МюсліUA.
- Цей трек стрімко очолив музичні рейтинги України. Сам же Поворознюк спершу був шокований, коли почув пісню за своєї участі, проте сам хіт йому сподобався.
- Проте надмірна популярність йому не до душі.
Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео