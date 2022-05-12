Президент Інгульця: На язиці була не війна, а дівчата

Поворознюк не афішує, що саме входить в його обов'язки та як він допомагає ЗСУ. Агробізнесмен у період повномасштабної війни познайомився з очільником Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

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Поворознюк поділився думками щодо цієї зустрічі. Він наголосив, що такі люди, як Віталій Кім – майбутнє країни.

Такі, як Віталій Кім, – це майбутнє України. На таких людях буде триматися у майбутньому Україна. Він робить все від душі, він настільки глибоко в темі цій. Для нього найголовніше – це перемога, як і для мене. Тому ми, мабуть, так близько поспілкувалися один з одним. У нас точно на язиці була не війна, а дівчата,

– сказав Поворознюк.

Президент Інгульця бачив на власні очі окупантів, йому вдалося навіть вкрасти в них танк. За його словами, вони вдавилися м'ясом, коли побачили Поворознюка.

Цікаво. У нинішньому сезоні, який достроково закінчили через війну, футбольний клуб Інгулець посідає 14-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Шалена популярність після виходу треку

У перші дні війни президент Інгульця записав емоційне відеозвернення на підтримку Володимира Зеленського. Його слова лягли в основу музичного твору від команди МюсліUA.

Цей трек стрімко очолив музичні рейтинги України. Сам же Поворознюк спершу був шокований, коли почув пісню за своєї участі, проте сам хіт йому сподобався.

Проте надмірна популярність йому не до душі.

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, а також про те, як війна вплинула на посівну та майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео