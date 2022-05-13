Поворознюк: Нах*й они мне

Александр Поворознюк прокомментировал решение Ярослава Ракицкого расторгнуть договор с российским Зенитом. Также он поделился мнениями относительно предателя Анатолия Тимощука.

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Возвращение Ракицкого: можно ли его простить? Возможно ли его возвращение в сборную вообще?

Это у каждого в душе. Я свое интервью, за которое стал мегапопулярным, дал на второй-третий день войны, не помню... Но я его сказал, занял свою гражданскую позицию. Каждый отвечает сам за себя. И оценку давать, кто прав, а кто виноват, дадим после войны. Кто уехал тогда, кто принял свое решение тогда, какая тогда была ситуация – нужно просто анализировать. Потому что всех брать под одну гребенку – это тоже неправильно. После войны мы всем дадим оценку.

Что можете сказать об Анатолии Тимощуке, который молчит о войне в своей стране и продолжает работать в России, а его отец вступил в терроборону Луцка?

Это в душе каждого. Нах*й они мне, чтобы я на них тратил время и говорил, кто что стоит в этой жизни. Еще раз говорю: закончится война, мы всем дадим оценку. Теперь я не хочу вообще ничего говорить. Отец защищает Украину, ну красавица, что я могу сказать.

Что известно о Тимощуке и Ракицком

Экс-игрок сборной Украины Тимощук, ассистент главного тренера Зенита, не прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. Его лишили рекорда и всех наград.

2 марта 2022 года Ракицкий досрочно покинул Зенит из-за начавшегося 24 февраля нападения России на Украину. Пока он уйдет за "горняков" в благотворительных поединках. Шахтер не намерен подписывать контракт с футболистом.

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о треке "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумной популярности, встрече с оккупантами, а также о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

Эмоциональный разговор Поворознюка о войне и политике: смотрите видео