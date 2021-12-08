Кривцов: Повинні були закривати матч у першому таймі

Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився враженнями після гри Ліги чемпіонів. Шахтар був близьким до здобуття першої перемогу у цьому єврокубковому сезоні. Але не цього разу.

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Шериф вже у компенсований арбітром до матчу час зрівняв рахунок. "Гірники" з гірким присмаком мирової вилетіли з єврокубків.

Гравець донецького клубу запевнив, що команда мала вирішувати долю матчу ще у першому таймі. Потрібно було забивати другий гол та закривати питання переможця.

Ми повинні були закривати цей матч у першому таймі. У таких іграх другий гол грає вирішальну роль. Це єдине, що нам не вдалося: забити другий м'яч. Забий ми, і далі пішов би третій і так далі. Але в результаті ми не реалізували стільки моментів, а Шериф використав свій чи не єдиний шанс,

– розповів Кривцов.

"Почали грати занадто індивідуально"

Футболіст назвав причину втраченої перемоги. На його думку, гравці Шахтаря відчули самовпевненість у своїх силах, що зіграло з ними злий жарт.

Я думаю, що у другому таймі ми відчули вже не просто впевненість у собі, а самовпевненість. Почали грати занадто індивідуально, тому було багато обрізок, після чого все навантаження лягало на лінію оборони. Я вважаю, що потрібно було діяти більш командно, віддавати передачі, якщо партнери мають кращу позицію, а не намагатися обводити суперника вдруге,

– заявив захисник.

У підсумку – 1:1 Шахтарю не вдалось взяти реванш за вересневу поразку. На жаль, Україна втратила усіх трьох представників на євроарені. До "гірників" приєднались Динамо та Зоря.

Тепер усі три українські гранди сконцентровують на чемпіонаті України та Кубку країни. Шахтар та Динамо лідирують у таблиці УПЛ, а луганський клуб йде поблизу – 4 місце.