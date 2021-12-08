Кривцов: Должны были закрывать матч в первом тайме

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился впечатлениями после игры Лиги чемпионов. Шахтер был близок к одержанию первой победы в этом еврокубковом сезоне. Но не в этот раз.

Интересно узнать Шахтер без побед покинул еврокубки: оценки игроков за матч с Шерифом

Шериф уже в компенсированное арбитром к матчу время сравнял счет. "Горняки" с горьким привкусом мировой вылетели из еврокубков.

Игрок донецкого клуба заверил, что команда должна была решать судьбу матча еще в первом тайме. Нужно было забивать второй гол и закрывать вопрос победителя.

Мы должны были закрывать этот матч в первом тайме. В таких играх второй гол играет решающую роль. Это единственное, что нам не удалось забить второй мяч. Забей мы, и дальше пошел бы третий и так далее. Но в результате мы не реализовали столько моментов, а Шериф использовал свой едва ли не единственный шанс,

– рассказал Кривцов.

"Начали играть слишком индивидуально"

Футболист назвал причину упущенной победы. По его мнению, игроки Шахтера почувствовали самоуверенность в своих силах, что сыграло с ними злую шутку.

Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, поэтому было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны. Я считаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если партнеры имеют лучшую позицию, а не пытаться обводить соперника во второй раз,

– заявил защитник.

В итоге – 1:1 Шахтеру не удалось взять реванш за сентябрьское поражение. К сожалению, Украина потеряла всех трех представителей на евроарене. К горнякам присоединились Динамо и Заря.

Теперь все три украинских гранда сконцентрируют на чемпионате Украины и Кубке страны. Шахтер и Динамо лидируют в таблице УПЛ, а луганский клуб идет вблизи – 4 место.