Шахтар – Шериф 1:1

Голи: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3

Для Шахтаря та Шерифа цей матч не мав жодного турнірного значення. Адже "гірники" провалилися цього сезону та фінішують в групі на останньому місці. Лише питання престижу та грошей.

Тож на цей матч Роберто Де Дзербі випустив в центрі півзахисту Судакова та Бондаренка, а на лівому фланзі оборони – Корнієнка. В запасі опинилися Матвієнко, а також Жуніор Мораес, який відновився від травми.

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Єдиний прицільний удар

12 ударів – саме стільки разів Шахтар пробив по воротах суперника у першому таймі. Але цим ударом дуже бракло влучності. Двічі "помаранчево-чорні" влучили у каркас воріт.

І лише наприкінці першого тайму вдалося нарешті забити. Кривцов зробив закидання "черпачком" у штрафний майданчик. Фернандо прийняв м'яч спиною до воріт, розвернувся та пробив по воротах у кут. Цей удар став єдиним в площину воріт для господарів поля. І перший гол в домашньому матчі для Шахтаря в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.

Відео голу Фернандо



Шериф же за перший тайм перші пів години взагалі нічого не зробив. І лише на 32-й хвилині вперше пробив по воротах.

Другий тайм розпочався із замін – на поле вийшли Тете та Мудрик. Шахтар продовжував домінувати. І марнувати нагоди.

Розплата і гол на останній хвилині

На 86-й хвилині Шахтар провів неочікувану заміну – замість голкіпера Пятова вийшов Шевченко. Причин для такої заміни не було.

Арбітр компенсував три хвилини. І коли до фінального свистка залишалося 20 секунд, Шериф забив. Ніколов виявився найбільш спритним у штрафному майданчику та після другої спроби таки відправив м'яч у ворота.

Відео голу Ніколова

Шахтар закінчує євросезон не перемогою, а домашньою нічиєю проти Шерифа.