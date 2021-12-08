Хто став найкращим на полі

"Гірники" були близькі до першої у сезоні Ліги чемпіонів перемоги. Але пропустили на останніх секундах матчу.

Детальніше Шахтар втратив перемогу над Шерифом, пропустивши гол на останній хвилині матчу Ліги чемпіонів

Донеччани першими відкрили рахунок у грі. Голом відзначився Фернандо.

Здавалось, що все йде за планом українського клубу, але гості проявили характер. Шериф під керівництвом українця Юрія Вернидуба зрівняв рахунок вже на третій компенсованій хвилині.

У підсумку – мирова 1:1. Шахтар із одним очком завершив для себе єврокубковий сезон на стадії групового раунду.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру футболістів. Найкращим гравцем матчу став легіонер Шахтаря Манор Соломон – 8.3. Другим у складі "гірників" став автор голу Фернандо – 7.3. А на третьому місці розташувався центрбек Сергій Кривцов – 7.2.

У складі суперника з Молдови найкращим став ганець Едмунд Аддо – 7.4.



Шахтар – Шериф: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Шахтар попрощався з єврокубками

Підопічні Роберто Де Дзербі завершили груповий раунд Ліги чемпіонів на останньому четвертому місці у групі D. Донецький клуб за 6 матчів здобув лише два очка у поєдинках з Інтером та Шерифом.

Лідером групи став Реал, який випередив Інтер на п'ять пунктів. "Нерадзуррі" прямують у плей-офф з другого місця.

У Лігу Європи опустився Шериф Вернидуба (7 балів). Україна залишилась без представників у єврокубках. Динамо теж вилетіло з Ліги чемпіонів, а Зоря з Ліги конференцій.