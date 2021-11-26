Захисник Динамо потрапив у топ-3 унікального рейтингу Ліги чемпіонів

26 листопада 2021 , 15:14
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Football Talent Scout

Динамо програло Баварії у Лізі чемпіонів. Захисник Динамо Ілля Забарний потрапив у цікавий рейтинг Ліги чемпіонів.

Відіграв усі матчі

Ілля Забарний відіграв увесь матч проти Баварії, у якому Динамо мало шанс врятувати нічию. Зовсім трішки не вистачило киянам для мирового рахунку. Мюнхенці перемогли з рахунком 1:2.

Читайте також Бущан провів знакову гру за Динамо: Левандовський ударом через себе "привітав" із ювілеєм

Після цього поєдинку Забарний потрапив в унікальний рейтинг Ліги чемпіонів. У свої 19 років оборонець став одним із трьох футболістів віком до 21 року, які відіграли повністю усі матчі у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Також у цей список увійшли півзахисник Аякса Раян Гравенберх та гравець німецького Вольфсбурга Максанс Лакруа.

На жаль, ще за тур до завершення групового раунду Динамо втратило усі шанси на продовження боротьби у єврокубках. Кияни з одним очком замикає групу Е.

До слова. В останньому турі групового раунду Динамо зіграє на виїзді з Бенфікою (8 грудня). За "орлів" виступає український форвард Роман Яремчук.

Кар'єра Забарного у Динамо

  • Ілля Забарний – вихованець київського клубу. У 2020 році почав залучатись до першої команди "біло-синіх" та скоро став стабільним гравцем основи.
  • Після чого отримав виклик у збірну України.
  • У сезоні-2021/2022 відіграв 19 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився однією результативною передачею.
Автор: Софія Кулай