Відіграв усі матчі

Ілля Забарний відіграв увесь матч проти Баварії, у якому Динамо мало шанс врятувати нічию. Зовсім трішки не вистачило киянам для мирового рахунку. Мюнхенці перемогли з рахунком 1:2.

Читайте також Бущан провів знакову гру за Динамо: Левандовський ударом через себе "привітав" із ювілеєм

Після цього поєдинку Забарний потрапив в унікальний рейтинг Ліги чемпіонів. У свої 19 років оборонець став одним із трьох футболістів віком до 21 року, які відіграли повністю усі матчі у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Також у цей список увійшли півзахисник Аякса Раян Гравенберх та гравець німецького Вольфсбурга Максанс Лакруа.

На жаль, ще за тур до завершення групового раунду Динамо втратило усі шанси на продовження боротьби у єврокубках. Кияни з одним очком замикає групу Е.

До слова. В останньому турі групового раунду Динамо зіграє на виїзді з Бенфікою (8 грудня). За "орлів" виступає український форвард Роман Яремчук.

Кар'єра Забарного у Динамо