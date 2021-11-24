Ювілей зі смаком поразки

27-річний голкіпер Динамо був змушений двічі виймати м'яч із сітки воріт у ювілейному для себе поєдинку. Гра з Баварією стала для Георгія Бущана сотою у біло-синій футболці.

Цікаво дізнатись Динамо дало бій Баварії, але вилетіло з єврокубків: хто став найкращим у складі киян

На жаль, знакову зустріч зіпсували лідери Баварії Роберт Левандовський та Кінгслі Коман, які відзначились голами та принесли команді перемогу у Києві.

За Динамо воротар встиг провести 24 матчі у єврокубках, 68 разів виходив в УПЛ. Одного разу захищав ворота динамівців у Суперкубку України та сім разів – у Кубку країни. Нову сотню Бущан розпочне виїзною грою УПЛ проти Минаю.

У сезоні-2021/2022 відіграв за столичний клуб 16 поєдинків в усіх турнірах, у яких пропустив 17 голів та 6 матчів відіграв на нуль.

До слова. Гра проти Баварії (1:2) стала передостанньою для Динамо у цьогорічному розіграші єврокубків. Кияни з одним пунктом втратили усі шанси посісти третє місце у групі та потрапити бодай у Лігу Європи. Кар'єра Бущана у Динамо