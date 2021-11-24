Ювілей зі смаком поразки
27-річний голкіпер Динамо був змушений двічі виймати м'яч із сітки воріт у ювілейному для себе поєдинку. Гра з Баварією стала для Георгія Бущана сотою у біло-синій футболці.
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На жаль, знакову зустріч зіпсували лідери Баварії Роберт Левандовський та Кінгслі Коман, які відзначились голами та принесли команді перемогу у Києві.
За Динамо воротар встиг провести 24 матчі у єврокубках, 68 разів виходив в УПЛ. Одного разу захищав ворота динамівців у Суперкубку України та сім разів – у Кубку країни. Нову сотню Бущан розпочне виїзною грою УПЛ проти Минаю.
У сезоні-2021/2022 відіграв за столичний клуб 16 поєдинків в усіх турнірах, у яких пропустив 17 голів та 6 матчів відіграв на нуль.
- Георгій Бущан – вихованець Динамо, який наразі ще не грав у жодному іншому клубі. До першої команди почав залучатись у 2017 році.
- Після двох сезонів у команді став основним голкіпером клубу.
- Зі 100 матчів за "біло-синіх" у 43-х поєдинках залишав свої ворота "на замку".
- Його угоду з українським грандом розрахована до кінця червня 2026 року.