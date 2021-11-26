Отыграл все матчи

Илья Забарный отыграл весь матч против Баварии, в котором Динамо имело шанс спасти ничью. Совсем немного не хватило киевлянам для мирового счета. Мюнхенцы победили со счетом 1:2.

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После этого поединка Забарный попал в уникальный рейтинг Лиги чемпионов. В свои 19 лет защитник стал одним из трех футболистов в возрасте до 21 года, которые отыграли полностью все матчи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Также в этот список вошли полузащитник Аякса Райан Гравенберх и игрок немецкого Вольфсбурга Максанс Лакруа.

К сожалению, еще за тур до завершения группового раунда Динамо потеряло все шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Киевляне с одним очком замыкают группу Е.

К слову. В последнем туре группового раунда Динамо сыграет на выезде с Бенфикой (8 декабря). За "орлов" выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Карьера Забарного в Динамо