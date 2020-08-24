Французький футболіст "Баварії" Кінгслі Коман, який відзначився єдиним голом у фіналі Ліги чемпіонів у ворота ПСЖ, став справжнім героєм матчу та вразив усіх своїми досягненнями. Вінгеру лише 24 роки, а у його скарбничці нагород вже 20 трофеїв.

"Баварія" мінімально перемогла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів 1:0, а гравець мюнхенців Коман додав у свій доробок ще один кубок. Він став ювілейним у його скарбничці трофеїв – 20, інформує Squawka Football.

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Неперевершений результат Комана

Найбільше перемог у Комана у чемпіонаті Німеччини, Кубку та Суперкубку. Також чемпіонство тричі він перемагав у Кубку та Суперкубку у складі "Ювентуса" протягом 2014/17 років. На початку кар'єри він встиг завоювати "золото" чемпіонату Франції, Кубок та Суперкубок.

Kingsley Coman has won his 20th major trophy in his professional career at the age of just 24.













He’ll have more trophies than birthdays at this rate. pic.twitter.com/PxZVvoA8sA — Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020

У сезоні 2019/20 француз забив 8 м'ячів у 38 поєдинках та віддав 5 результативних передач.

Ювілейний гол "Баварії"

Переможний гол Комана у фіналі приніс йому не лише кубок, а й нагороду найкращого гравця матчу. Його результативний удар став 500-м голом для "Баварії" у цьому турнірі. Мюнхенці лише треті кому вдавалось досягти такого результату. Більше вдалось забити лише двом іспанським клубам – "Барселоні" (517) та "Реалу" (567).

Додамо, що Коман влітку 2015 року перейшов у "Баварію" на правах оренди на 2 роки з можливістю подальшого викупу. Дебютував вже у вересні, а свій перший гол за мюнхенців забив також цього місяця у чемпіонаті Німеччини. Завдяки хорошій грі "Баварія" у 2017 році підписала контракт з футболістом на 3 роки.