20 трофеїв за 24 роки: феноменальна статистика героя фіналу Ліги чемпіонів Комана
Французький футболіст "Баварії" Кінгслі Коман, який відзначився єдиним голом у фіналі Ліги чемпіонів у ворота ПСЖ, став справжнім героєм матчу та вразив усіх своїми досягненнями. Вінгеру лише 24 роки, а у його скарбничці нагород вже 20 трофеїв.
"Баварія" мінімально перемогла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів 1:0, а гравець мюнхенців Коман додав у свій доробок ще один кубок. Він став ювілейним у його скарбничці трофеїв – 20, інформує Squawka Football.
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Неперевершений результат Комана
Найбільше перемог у Комана у чемпіонаті Німеччини, Кубку та Суперкубку. Також чемпіонство тричі він перемагав у Кубку та Суперкубку у складі "Ювентуса" протягом 2014/17 років. На початку кар'єри він встиг завоювати "золото" чемпіонату Франції, Кубок та Суперкубок.
У сезоні 2019/20 француз забив 8 м'ячів у 38 поєдинках та віддав 5 результативних передач.
Ювілейний гол "Баварії"
Переможний гол Комана у фіналі приніс йому не лише кубок, а й нагороду найкращого гравця матчу. Його результативний удар став 500-м голом для "Баварії" у цьому турнірі. Мюнхенці лише треті кому вдавалось досягти такого результату. Більше вдалось забити лише двом іспанським клубам – "Барселоні" (517) та "Реалу" (567).
Додамо, що Коман влітку 2015 року перейшов у "Баварію" на правах оренди на 2 роки з можливістю подальшого викупу. Дебютував вже у вересні, а свій перший гол за мюнхенців забив також цього місяця у чемпіонаті Німеччини. Завдяки хорошій грі "Баварія" у 2017 році підписала контракт з футболістом на 3 роки.