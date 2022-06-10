Заголовки в газетах про Україну поступово зникають, – Шевченко нагадав Європі про війну

Андрій Шевченко не припиняє допомагати рідній країні у боротьбі проти Росії. Наставник зауважив, що з кожним днем світ починає забувати про війну в Україні.

Шевченко: Ця хвиля починає потихеньку йти

Колишній тренер та футболіст збірної запевнив, що потрібно нагадувати Європі та США, що бойові дії в Україні продовжують тривати.

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"Сьогодні обов'язково потрібен фандрейзинг, тому що минуло вже понад три місяці, і ви чудово розумієте, що ця хвиля починає потихеньку йти. Тому дуже важливо говорити, робити заходи, підтримувати постійно в точці кипіння, розуміння, що війна в Україні не закінчилася, що у країні дуже важке становище, і люди повинні обов'язково допомагати", – сказав володар "Золотого м'яча".

"Нам потрібна підтримка"

Андрій Шевченко звернувся до світової спільноти із закликом продовжувати надавати підтримку Україні. Адже світ починає потрохи забувати про війну у нашій країні. Жахіття, які відбуваються у рідній державі Шевченка, потрохи зникають зі шпальт газет та сторінок сайті, припиняються мирні акції на підтримку України. Тому потрібно усіма зусиллями нагадувати світу, що цей жах ще не закінчився.

Заголовки в газетах про Україну поступово зникають, тому дуже важливо підтримувати цю лінію, цю точку кипіння та розуміння того, що війна продовжується. Нам потрібна підтримка. Без неї буде дуже тяжко,

– запевнив Шевченко.