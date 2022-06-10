Шевченко: Эта волна начинает потихоньку уходить

Бывший тренер и футболист сборной заверил, что нужно напоминать Европе и США, что боевые действия в Украине продолжаются.

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"Сегодня обязательно нужен фандрейзинг, потому что прошло уже более трех месяцев, и вы прекрасно понимаете, что эта волна начинает потихоньку уходить. Поэтому очень важно говорить, делать меры, поддерживать постоянно в точке кипения, понимание, что война в Украине не закончилась , что в стране очень тяжелое положение, и люди должны обязательно помогать", – сказал обладатель "Золотого мяча".

"Нам нужна поддержка"

Андрей Шевченко обратился к мировому сообществу с призывом продолжать оказывать поддержку Украине. Ведь мир начинает понемногу забывать о войне в нашей стране. Ужасы, происходящие в родном государстве Шевченко, понемногу исчезают со страниц газет и страниц сайта, прекращаются мирные акции в поддержку Украины. Поэтому нужно всеми усилиями напоминать миру, что этот ужас еще не кончился.

Заголовки в газетах об Украине постепенно исчезают, поэтому очень важно поддерживать эту линию, точку кипения и понимание того, что война продолжается. Нам требуется поддержка. Без нее будет очень тяжело,

– заверил Шевченко.