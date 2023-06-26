Сумна звістка надійшла 26 червня. Мужньому футболісту, який відклав бутси та футбольний м'яч у сторону та став на захист рідної країни, був лише 21 рік.

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Ще одна втрата у футбольній родині України

Вихованець черкаського МСК Дніпро Кирило Молоков загинув під час штурму ворожих позицій. У сезоні-2020/2021 за черкаський клуб виходив на поле 12 разів у 15 матчах, куди потрапляв у заявку.

Молодий, енергійний, сміливий. Саме таким ми тебе запам'ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю,

– повідомила пресслужба Карбону.

Директор МСК Дніпро Черкаси Юрій Гончаров сумує з приводу гіркої втрати.



Загинув Кирило Молоков / Фото МСК Дніпра

Це вже далеко не перша втрата у футбольній родині України. Нещодавно на фронті загинув В'ячеслав Савицький. Також своє життя віддав футзаліст Славути Олександр Тихонець.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого футболіста та Героя України. Ворог відповість за кожне забране життя українця!

Після 24 лютого в Україні розробили спеціальний сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про українських спортсменів, які загинули під час війни проти Росії.