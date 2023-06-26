Сумна звістка надійшла 26 червня. Мужньому футболісту, який відклав бутси та футбольний м'яч у сторону та став на захист рідної країни, був лише 21 рік.
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Ще одна втрата у футбольній родині України
Вихованець черкаського МСК Дніпро Кирило Молоков загинув під час штурму ворожих позицій. У сезоні-2020/2021 за черкаський клуб виходив на поле 12 разів у 15 матчах, куди потрапляв у заявку.
Молодий, енергійний, сміливий. Саме таким ми тебе запам'ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю,
– повідомила пресслужба Карбону.
Директор МСК Дніпро Черкаси Юрій Гончаров сумує з приводу гіркої втрати.
Загинув Кирило Молоков / Фото МСК Дніпра
Це вже далеко не перша втрата у футбольній родині України. Нещодавно на фронті загинув В'ячеслав Савицький. Також своє життя віддав футзаліст Славути Олександр Тихонець.
Після 24 лютого в Україні розробили спеціальний сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про українських спортсменів, які загинули під час війни проти Росії.