Український спорт зазнав чергової непоправної втрати. Стало відомо, що футболіст В'ячеслав Савицький – повернувся з фронту на щиті.

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В'ячеслав був мобілізований у червні 2022 року, служив навідником аеромобільного батальйону. Він грав за аматорську команду Кудрівка, яка ставала чемпіоном Чернігівської та Київської областей.

8 червня, футболіст загинув на Луганщині поблизу селища Білогорівка, захищаючи Україну від російських загарбників. На момент загибелі йому було всього 25 років.

Скромний, тихий, але цілеспрямований та бойовий хлопчина, який завжди був готовий прийти на допомогу. Футбольний клуб Кудрівка співчуває батькам, рідним та всім хто знав В'ячеслава,

йдеться у повідомленні клубу Савицького.

Редакція сайту 24 Каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблого Героя України. Ворог обов'язково відповість за усі забрані українські життя!