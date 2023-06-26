Юрій Саманюк був командиром взводу протитанкових керованих ракет роти вогневої підтримки 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. Справжній герой України загинув 25 червня поблизу села Мала Токмачка Запорізької області. Про це повідомили товариші та побратими військовослужбовця.

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Велика втрата українського народу

Пресофіцерка 93 омбр Ірина Рибакова у Twitter написала про загибель Героя, опублікувавши архівне відео з Юрієм, на якому він грає на варгані у підвалі одного з будинків Бахмута.

Глиба. Він не був народжений для війни. Він був народжений для Карпат, дітей, музики, дружби, свого будинку, майстрування, найсмачнішої у світі фільтр-кави. Юра, це трагедія,

– написала Рибакова.

Відео з Юрієм Саманюком

У мирний час Юрій Саманюк займався спортивним туризмом, грав на різноманітних музичних інструментах. Свою улюблену сопілку Юрій витатуював на передпліччі.

Крім того, Саманюк був тренером з рукопашного бою, займався фрі-файтом, популяризував рукопаш-гопака на різноманітних майданчиках.

Юрій мав харизматичну зовнішність справжнього козака. Тож він неодноразово знімався у кліпах українських виконавців. Зокрема зіграв роль головного героя у кліпі гурту Тартак "Дж… Ангел".

Кліп Тартак "Дж...Ангел"

На початку повномасштабної військової агресії Саманюк вступив до лав Української добровольчої армії. Визволяв Київщину, Харківщину. Пізніше поповнив склад 93 ОМБр "Холодний Яр". Був кулеметником, мінометником та оператором СПГ. Воював у самих гарячих точках Донбасу: Бахмут, Соледар. На війні отримав позивний Тринадцятий.

28 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський нагородив Юрія Саманюка орденом "За мужність" III ступеня.

Свій життєвий шлях Герой України, спортсмен та воїн Юрій Саманюк завершив при визволенні Запорізької області.

У Юрія Саманюка залишилася дружина, двоє дітей, батько та сестра.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.