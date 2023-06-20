Сумну звістку з передової клуб повідомив 19 червня. 21-річний Олександр Тихонець загинув під час бойового завдання під Бахмутом. Читайте такожНа фронті загинув фанат Динамо та чемпіон України з кікбоксингу Максим "Кинжал" Бурдусьрік. Ще одна гірка втрата у спортивній родині України Ти наш АНГЕЛ. Тихон, Господь бачив ми всі намагалась допомогти, навушники будуть для Діми вони в дорозі....не встигли, пробач....!!! Спочивай з Богом!!!! Царство тобі небесне!!!!Не віриться, ти був промінчиком світла!!!Ця втрата важка!!! Ця війна не справедлива!!!!, – йдеться у публікації футзального клубу. Асоціація футзалу України з сумом згадує про загиблого спортсмена та висловлює щирі співчуття родині Олександра. Герой України та футзаліст був вихованцем славутського футзалу – ДЮСШ (Славута). За свою кар'єру пограв за юнацьку команду Сокола та Сокола-2 із Хмельницького, а також за Славуту. Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття сім'я загиблого футзаліста та захисника України. Ворог відповість за усі забрані життя українців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні був розроблений спеціальний сайт "Янголи спорту", де мітиться коротка інформація про українських колишніх чи чинних спортсменів, життя яких забрала ця клята війна.