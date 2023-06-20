Сумну звістку з передової клуб повідомив 19 червня. 21-річний Олександр Тихонець загинув під час бойового завдання під Бахмутом.

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Ще одна гірка втрата у спортивній родині України

Ти наш АНГЕЛ. Тихон, Господь бачив ми всі намагалась допомогти, навушники будуть для Діми вони в дорозі....не встигли, пробач....!!! Спочивай з Богом!!!! Царство тобі небесне!!!!Не віриться, ти був промінчиком світла!!!Ця втрата важка!!! Ця війна не справедлива!!!!,

– йдеться у публікації футзального клубу.

Асоціація футзалу України з сумом згадує про загиблого спортсмена та висловлює щирі співчуття родині Олександра.

Герой України та футзаліст був вихованцем славутського футзалу – ДЮСШ (Славута). За свою кар'єру пограв за юнацьку команду Сокола та Сокола-2 із Хмельницького, а також за Славуту.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття сім'я загиблого футзаліста та захисника України. Ворог відповість за усі забрані життя українців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні був розроблений спеціальний сайт "Янголи спорту", де мітиться коротка інформація про українських колишніх чи чинних спортсменів, життя яких забрала ця клята війна.