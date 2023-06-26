Печальное известие поступило 26 июня. Мужественному футболисту, отложившему бутсы и футбольный мяч в сторону и ставшему на защиту родной страны, был всего 21 год.

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Еще одна потеря в футбольной семье Украины

Воспитанник черкасского МСК Днепр Кирилл Молоков погиб во время штурма враждебных позиций. В сезоне-2020/2021 за черкасский клуб выходил на поле 12 раз в 15 матчах, куда попадал в заявку.

Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю,

– сообщила пресс-служба Карбона.

Директор МСК Днепр Черкассы Юрий Гончаров скучает по поводу горькой потери.



Погиб Кирилл Молоков / Фото МСК Днепра

Это уже далеко не первая потеря футбольной семьи Украины. Недавно на фронте погиб Вячеслав Савицкий. Также свою жизнь отдал футзалист Славуты Александр Тихонец.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего футболиста и Героя Украины. Враг ответит за каждую изъятую жизнь украинца!

После 24 февраля в Украине разработали специальный сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация об украинских спортсменах, погибших во время войны против России.