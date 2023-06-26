Печальное известие поступило 26 июня. Мужественному футболисту, отложившему бутсы и футбольный мяч в сторону и ставшему на защиту родной страны, был всего 21 год.
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Еще одна потеря в футбольной семье Украины
Воспитанник черкасского МСК Днепр Кирилл Молоков погиб во время штурма враждебных позиций. В сезоне-2020/2021 за черкасский клуб выходил на поле 12 раз в 15 матчах, куда попадал в заявку.
Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю,
– сообщила пресс-служба Карбона.
Директор МСК Днепр Черкассы Юрий Гончаров скучает по поводу горькой потери.
Погиб Кирилл Молоков / Фото МСК Днепра
Это уже далеко не первая потеря футбольной семьи Украины. Недавно на фронте погиб Вячеслав Савицкий. Также свою жизнь отдал футзалист Славуты Александр Тихонец.
После 24 февраля в Украине разработали специальный сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация об украинских спортсменах, погибших во время войны против России.