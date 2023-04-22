Та міністр молоді та спорту не комунікує навіть з представниками Парламенту. Про це 24 Каналу заявив олімпійський чемпіон, народний депутат Жан Беленюк. Зазначимо, що таке рішення Уряду стало відповіддю МОК на допуск до змагань російських та білоруських спортсменів.

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"Мені, як народному депутату, як посереднику між владою та спортсменами, не маючи жодної інформації, доводиться пояснювати спортсменам можливу мотивацію цього рішення, адже, на жаль, ми не знаємо взагалі", – наголосив він.

За словами Беленюка, Гутцайт не з'явився на останнє засідання Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.

"Там, де ми могли б гіпотетично поставити ті питання, необхідні для того, щоб пояснити громадськості, по-перше, мотивацію. По-друге, перспективи, кінцеву мету цього рішення й хто з нами", – заявив нардеп.

Треба деталі

Він зауважив, якщо головна мета – це формування певної коаліції країн, які гіпотетично змогли б бойкотувати ігри в разі допущення росіян та білорусів, то треба зрозуміти напрацювання щодо цього питання.

Хто потенційно може доєднатися до нас? Адже, якщо ми будемо лише одні в цьому питанні й бойкотувати самі, то, думаю, це погано,

– заявив олімпійський чемпіон.

Несподіванка

Жан Беленюк розказав, що для спортсменів це рішення стало абсолютною несподіванкою.

"Я знаю, що були попередні консультації з федераціями національними, і пан міністр зазначав, що кінцеве рішення буде ухвалюватися консолідовано всією олімпійською родиною. І потім ми побачили наказ Міністерства спорту", – сказав він.

Парламентар зауважив, що нині міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт не бере слухавку від представників ЗМІ й ніяк не коментує це рішення.

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Підходи бувають різні

"У нас є нині історія з відбірковим етапом по футболу національної збірної до Євро-2024, де футболісти в цьому відбірковому турнірі грають з Білоруссю. Тобто, що це означає? Наші спортсмени наразі повинні покинути цей відбірковий етап і не брати в ньому участь?" – заявив він.

Олімпійський чемпіон додав, що Асоціація футболу поки що теж не отримала жодних рекомендацій від міністерства, як бути в цій ситуації. Він зазначив, що підходи бувають різні. Мовляв, бойкоти були й до цього.

У нашому виді боротьби, представники Ірану не виходять на сутички із представниками Ізраїлю. І так вони демонструють свій протест, своє бачення", – сказав Жан Беленюк.

На його думку, в цій ситуації можливий і такий варіант.

"Дехто говорить: "Ми ж не будемо безпосередньо перетинатися з футбольною збірною Білорусі". Так тоді ми не зустрічаємося з представниками Росії на змаганнях, чи ми в принципі не їдемо на змагання, де присутні представники Росії чи Білорусі?" – обурився він.

Народний депутат вважає, що це два кардинально різних підходи.

Тому треба роз'яснення банальне. Я не розумію позицію, коли міністерство мовчить, не дає ніяких роз'яснень, а лише голосує на рівні Уряду певні постанови, накази тощо,

– підсумував олімпійський чемпіон.

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