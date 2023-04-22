Но министр молодежи и спорта не общается даже с представителями Парламента. Об этом 24 Каналу заявил олимпийский чемпион, народный депутат Жан Беленюк. Отметим, что такое решение Кабмина было ответом МОК на допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

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"Мне, как народному депутату, как посреднику между властью и спортсменами, не имея никакой информации, приходится объяснять спортсменам возможную мотивацию этого решения, ведь, к сожалению, мы не знаем вообще", – подчеркнул он.

По словам Беленюка, Гутцайт не появился на последнее заседание Комитета Верховной Рады по молодежи и спорту.

"Там, где мы могли бы гипотетически задать те вопросы, необходимые для того, чтобы объяснить общественности, во-первых, мотивацию. Во-вторых, перспективы, конечную цель этого решения и кто с нами", – заявил нардеп.

Надо детали

Он отметил, что, если главная цель – это формирование определенной коалиции стран, которые гипотетически смогли бы бойкотировать игры в случае допущения россиян и белорусов, то нужно понять наработку по этому вопросу.

Кто может присоединиться к нам? Ведь, если мы будем только одни в этом вопросе и бойкотировать сами, то, думаю, это плохо,

– заявил олимпийский чемпион.

Неожиданность

Жан Беленюк рассказал, что для спортсменов это решение стало абсолютной неожиданностью.

"Я знаю, что были предварительные консультации с национальными федерациями, и господин министр отмечал, что конечное решение будет приниматься консолидировано всей олимпийской семьей. И потом мы увидели приказ Министерства спорта", – сказал он.

Парламентарий отметил, что ныне министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт не берет трубку от представителей СМИ и никак не комментирует это решение.

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Подходы бывают разные

"У нас есть сейчас история с отборочным этапом по футболу национальной сборной к Евро-2024, где футболисты в этом отборочном турнире играют с Беларусью. То есть, что это значит? Наши спортсмены должны покинуть этот отборочный этап и не участвовать в нем?" – заявил он.

Олимпийский чемпион добавил, что Ассоциация футбола пока тоже не получила никаких рекомендаций от министерства, как быть в этой ситуации. Он отметил, что подходы бывают разные. Мол, бойкоты были и до этого.

"В нашем виде борьбы представители Ирана не выходят на стычки с представителями Израиля. И так они демонстрируют свой протест, свое видение", – сказал Жан Беленюк.

По его мнению, в этой ситуации возможен и таков вариант.

"Некоторые говорят: "Мы же не будем непосредственно пересекаться с футбольной сборной Беларуси". Так, тогда мы не встречаемся с представителями России на соревнованиях, или мы в принципе не едем на соревнования, где присутствуют представители России или Беларуси?" – возмутился он.

Народный депутат считает, что это два кардинально разных подхода.

Поэтому нужно разъяснение банальное. Я не понимаю позицию, когда министерство молчит, не дает никаких разъяснений, а только голосует на уровне Правительства определенные постановления, приказы и т.д.,

– подытожил олимпийский чемпион.

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