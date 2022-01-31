Забарний став найкращим захисником U-20, який виступає за межами топ-5 ліг Європи

31 січня 2022 , 21:30
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Джерело:

твітер CIES Football Ob

Захисник Динамо Ілля Забарний увійшов у цікавий рейтинг гравців поза топ-5 ліг Європи. Талановитий футболіст став найкращим у цьому списку.

Чергова відзнака Забарного

19-річний центрбек стрімко увірвався із молодіжного футболу у дорослий. Ілля Забарний заслужив виклик у збірну України, де достойно виступав у синьо-жовтій футболці.

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З того часу неодноразово потрапляв у різноманітні рейтинги. Центр спортивних досліджень CIES теж не обійшов увагою гру захисника. Ілля Забарний став найкращим центральним оборонцем у своїй категорії до 20 років. Але серед гравців, які не представляють клуб із топ-5 європейських ліг.

Забарний отримав від центру 257,2 бала. Таку ж кількість очок отримав 18-річний Леві Колвілл, який грає за англійський Хаддерсфілд.

Трійку лідерів замкнув гравець Гронінгема Нерайшо Касанвірйо – 250,6 пункту.


Рейтинг від CIES / Фото twitter.com/CIES_Football

Статистика для Забарного

  • 19-річний центрбек лише у серпні 2020-го був переведений у головну команду Динамо.
  • Завдяки своїй грі отримав виклик у збірну України, за яку вже провів 18 поєдинків.
  • У сезоні-2021/2022 Забарний відіграв за "біло-синіх" 23 зустрічі, у яких відзначився одним асистом.
Автор: Софія Кулай