Забарний став найкращим захисником U-20, який виступає за межами топ-5 ліг Європи
Джерело:твітер CIES Football Ob
Захисник Динамо Ілля Забарний увійшов у цікавий рейтинг гравців поза топ-5 ліг Європи. Талановитий футболіст став найкращим у цьому списку.
Чергова відзнака Забарного
19-річний центрбек стрімко увірвався із молодіжного футболу у дорослий. Ілля Забарний заслужив виклик у збірну України, де достойно виступав у синьо-жовтій футболці.
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З того часу неодноразово потрапляв у різноманітні рейтинги. Центр спортивних досліджень CIES теж не обійшов увагою гру захисника. Ілля Забарний став найкращим центральним оборонцем у своїй категорії до 20 років. Але серед гравців, які не представляють клуб із топ-5 європейських ліг.
Забарний отримав від центру 257,2 бала. Таку ж кількість очок отримав 18-річний Леві Колвілл, який грає за англійський Хаддерсфілд.
Трійку лідерів замкнув гравець Гронінгема Нерайшо Касанвірйо – 250,6 пункту.
Рейтинг від CIES / Фото twitter.com/CIES_Football
Статистика для Забарного
- 19-річний центрбек лише у серпні 2020-го був переведений у головну команду Динамо.
- Завдяки своїй грі отримав виклик у збірну України, за яку вже провів 18 поєдинків.
- У сезоні-2021/2022 Забарний відіграв за "біло-синіх" 23 зустрічі, у яких відзначився одним асистом.