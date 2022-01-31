Очередное отличие Забарного

19-летний центрбек стремительно ворвался из молодежного футбола во взрослый. Илья Забарный заслужил вызов в сборную Украины, где он достойно выступал в сине-желтой футболке.

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С тех пор неоднократно попадал в разные рейтинги. Центр спортивных исследований CIES тоже не обошел вниманием игру защитника. Илья Забарный стал лучшим центральным защитником своей категории до 20 лет. Но среди игроков, не представляющих клуб из топ-5 европейских лиг.

Забарный получил от центра 257,2 балла. Такое же количество очков получил 18-летний Леви Колвилл, играющий за английский Хаддерсфилд.

Тройку лидеров замкнул игрок Гронингема Нерайшо Касанвиро – 250,6 пункта.



Рейтинг от CIES / Фото twitter.com/CIES_Football

Статистика для Забарного