Чергова відзнака Забарного

19-річний центрбек стрімко увірвався із молодіжного футболу у дорослий. Ілля Забарний заслужив виклик у збірну України, де достойно виступав у синьо-жовтій футболці.

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З того часу неодноразово потрапляв у різноманітні рейтинги. Центр спортивних досліджень CIES теж не обійшов увагою гру захисника. Ілля Забарний став найкращим центральним оборонцем у своїй категорії до 20 років. Але серед гравців, які не представляють клуб із топ-5 європейських ліг.

Забарний отримав від центру 257,2 бала. Таку ж кількість очок отримав 18-річний Леві Колвілл, який грає за англійський Хаддерсфілд.

Трійку лідерів замкнув гравець Гронінгема Нерайшо Касанвірйо – 250,6 пункту.



Рейтинг від CIES / Фото twitter.com/CIES_Football

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