Приніс перемогу

Перша частина гри завершилась перемогою Шахтаря з комфортним рахунком 2:0. По перерві футболістами сербського клубу вдалось зрівняти цифри на табло. Однак вже на 72-й хвилині "гірники" знову повели у рахунку 3:2, який втримали до кінця поєдинку.

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Один із героїв матчу став 20-річний воротар Шахтаря Анатолій Трубін. На 78-й хвилині Црвена Звєзда отримала право на пенальті. Степаненко збив у власному штрафному Бакайоко. Суддя перебував поруч з епізодом та без вагань вказав на 11 метрів. Хоча опорник розводив руками, що начебто не чіпляв суперника.

Однак Павкову не вдалось переграти голкіпера збірної України. Трубін вгадав напрямок удару.

Трубіна парирував пенальті: дивіться відео

Статистика Трубіна у Шахтарі