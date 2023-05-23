Забарний оцінив свій перехід у Борнмут після прикрої поразки від МЮ
Джерело:BBC
Ілля Забарний провів увесь матч проти Манчестер Юнайтед. Український захисник Борнмута ще раз прокоментував свій переїзд в АПЛ.
Поєдинок проти МЮ став лише другим повним матчем для Іллі Забарного в АПЛ. Захисник збірної України провів непоганий поєдинок, хоча одного разу захист Борнмута таки пропустив.
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Забарний: Потрібно бути готовим щохвилини
"Червоні дияволи" завдяки швидкому голу від Каземіро перемогли "вишень" 1:0.
Після поєдинку українець прокоментував гру своєї команди проти Манчестер Юнайтед.
Також Ілля оцінив свій трансфер в англійський колектив із київського Динамо. Він заговорив про різні рівні футболу в Україні та Англії.
Перехід у Борнмут – це зовсім інший рівень для мене. Тут усе дуже швидко: ти атакуєш, але через секунду вже захищаєшся. Потрібно бути готовим щохвилини. Манчестер Юнайтед багато атакував, у них багато технічних футболістів. Коли ти граєш проти найкращих гравців, це допомагає прогресувати. Ця зустріч була важлива в контексті наступного сезону. Ми повинні покращувати нашу гру, це дуже важливо,
– додав український захисник "вишень".
Борнмут після 37 турів йде лише на 15-му місці серед 20 клубів АПЛ. "Вишні" набрали 39 балів. В останньому турі команда Забарного 28 травня зіграє на виїзді проти Евертона, за який виступає інший українець Віталій Миколенко.
Вже після закінчення сезону-2022/2023 на Забарного чекає короткий відпочинок. Ілля хоче допомогти збірній Україні у матчах, які відбудуться у червні. Захисник може зіграти вже під керівництвом нового головного тренера, куди так активно сватають Сергія Реброва. Вже навіть повідомляли, що наставник підписав контракт з національною командою.