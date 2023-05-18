Сергій Ребров уже підписав контракт зі збірною України. Офіційно про це оголять уже найближчим часом.

Варте уваги Розпочав розгром суперників: Ярмоленко відзначився голом у півфіналі Кубка ліги ОАЕ – відео

Кінець саги

Найвідоміший у світі інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що збірна України все ж отримає постійного головного тренера і неабикого, а на даний момент найбільш бажаного, а саме Сергія Реброва. Український фахівець уже підписав контракт з головною командою країни, проте ще офіційної інформації немає. Та от Фабріціо Романо з тих, хто не підводить.

Цікаво. Ходять чутки, що тренерський штаб Реброва у збірній буде сформований виключно з іноземних, проте з відомих лиць.

Нагадаємо, що сага з Сергієм Ребровим у збірній України тривала досить довго. Українського наставника сватали у Лудогорець, Олімпіакос та навіть збірну Саудівської Аравії. Також ходили чутки, що керівництво Аль-Айна не відпустить Реброва зі своєї команди, розглядаючи варіант поєднання робіт Сергія у стані клубу з ОАЕ та збірній України. Також на пост головного тренера "синьо-жовтих" сватали хорвата Славена Біліча.

Варто зазначити, що збірна України до цих пір залишається без наставника, а тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера був Руслан Ротань. Саме він вивів "синьо-жовтих" на перший матч відбору до Євро-2024 проти Англії (0:2). Вже 12-го червня у національної команди запланований товариський поєдинок проти Німеччини, який стане 1000-им для Бундестім. Також "синьо-жовті" повинні зіграти з Північною Македонією (16-го червня) та Мальтою (19-го червня) в рамках кваліфікації на Євро в Німеччині.

Ребров у ролі тренера