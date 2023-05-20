Борнмут – МЮ 0:1

Гол: Каземіро, 9

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі господарів. Вже на 9-й хвилині захисту "вишень" не вдалось втримати Каземіро. Бразилець відгукнувся на закидання та у падінні пробив повз голкіпера. Забарний разом із Сенеші не змогли впоратись із настирливим футболістом "червоних дияволів", пише 24 Канал.

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МЮ вдалось швидко розмочити нулі на табло – 0:1.

Господарі відповіли ударом від Соланке, який зумів пробити, хоча опинився поміж декількох захисників гостей.

Протягом першого тайму команди діяли на зустрічних курсах. Дальніми ударами відзначились Мартіаль та Каземіро. Якщо перший постріл був повз ворота, то у другому епізоді врятував голкіпер.

Друга 45-хвилинка розпочалась із розстрілу Де Хеа від Брукса. Іспанський голкіпер зумів врятувати "червоних дияволів" від неминучого голу.

Старт другого тайму був за господарями поля. Але після ударної 15-хвилинки за справу взялись гості з червоної частини Манчестера. Фернандеш впритул розстрілював володіння "вишень", але голкіпер став на заваді голу.

Наприкінці матчу Мур опинився віч-на-віч з де Хеа, але і цього разу воротар МЮ вийшов переможцем із дуелі.

Борнмут мінімально програв МЮ на очах рідних уболівальників 0:1.

Ілля Забарний провів весь поєдинок. Український захисник лише вчетверте вийшов у матчі АПЛ.

Манчестер Юнайтед за 27 турів набрав 69 балів та зрівнявся за очками із третім Ньюкаслом. "Червоні дияволи" йдуть на 4-му місці.

Борнмут Забарного із 39 пунктами посідає 14-ту сходинку.

Відеоогляд матчу Борнмут – МЮ