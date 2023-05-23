Поєдинок проти МЮ став лише другим повним матчем для Іллі Забарного в АПЛ. Захисник збірної України провів непоганий поєдинок, хоча одного разу захист Борнмута таки пропустив.

Детальніше про гру МЮ ледь не втратило очки проти Борнмута: Забарний провів весь матч АПЛ – відеоогляд

Забарний: Потрібно бути готовим щохвилини

"Червоні дияволи" завдяки швидкому голу від Каземіро перемогли "вишень" 1:0.

Після поєдинку українець прокоментував гру своєї команди проти Манчестер Юнайтед.

"Ми показали хорошу і сильну гру проти Манчестер Юнайтед. Було складно, тому що ми грали проти дуже хорошої команди. Нам трохи не пощастило. У цьому поєдинку нам дуже допомогла підтримка вболівальників, вони були неймовірні. Це дуже важливо для кожного футболіста. Для мене це була дуже важлива гра, і мені було комфортно на футбольному полі", – розповів Забарний.

Також Ілля оцінив свій трансфер в англійський колектив із київського Динамо. Він заговорив про різні рівні футболу в Україні та Англії.

Перехід у Борнмут – це зовсім інший рівень для мене. Тут усе дуже швидко: ти атакуєш, але через секунду вже захищаєшся. Потрібно бути готовим щохвилини. Манчестер Юнайтед багато атакував, у них багато технічних футболістів. Коли ти граєш проти найкращих гравців, це допомагає прогресувати. Ця зустріч була важлива в контексті наступного сезону. Ми повинні покращувати нашу гру, це дуже важливо,

– додав український захисник "вишень".

Борнмут після 37 турів йде лише на 15-му місці серед 20 клубів АПЛ. "Вишні" набрали 39 балів. В останньому турі команда Забарного 28 травня зіграє на виїзді проти Евертона, за який виступає інший українець Віталій Миколенко.

Вже після закінчення сезону-2022/2023 на Забарного чекає короткий відпочинок. Ілля хоче допомогти збірній Україні у матчах, які відбудуться у червні. Захисник може зіграти вже під керівництвом нового головного тренера, куди так активно сватають Сергія Реброва. Вже навіть повідомляли, що наставник підписав контракт з національною командою.

До слова. Забарний взяв участь у 4-х матчах Борнмута та загалом провів на полі 207 хвилин. Ілля пропустив тривалий час через травму, адже перебрався в АПЛ ще вкінці січня 2023-го. Контракт захисника з англійським клубом розрахований до кінця червня 2028 року.