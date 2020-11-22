Австралієць Джордж Камбосос повинен стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса. Керівник Top Rank Боб Арум вже веде перемовини щодо організації цього поєдинку.

Після перемоги над Василем Ломаченко американець здобув звання абсолютного чемпіона світу. Тепер Теофімо повинен захистити цей титул у найближчому поєдинку, повідомляє Boxіng Scene.

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Обов'язковий суперник

За словами Боба Арума, у бою проти Джорджа Камбососа Лопес повинен провести захист.

"Я нічого не знаю. У його є зобов'язання з Джорджем Камбососом. Якщо Раян Гарсія переможе люка Кемпбелла, це теж стане цікавим варіантом. Це основні бої на які ми дивимось у легкій вазі. Теофімо хоче лише великі поєдинки", – заявив промоутер.

Хто такий Джордж Камбосос? Австралійський боксер, який з 2017 року володіє титулом Pan Panific у легкій вазі. 31 жовтня провів бій проти колишнього чемпіона IBF у напівлегкій вазі Лі Селбі. У якому за роздільним рішенням суддів здобув перемогу на лондонській "The SEE Arena".

Додамо, що австралієць є претендентом на пояс IBF. Бій між боксерами начебто може відбутись вже на початку 2021 року.