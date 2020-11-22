Лопес повинен захистити титул у бою з Камбососом, – промоутер Арум
Австралієць Джордж Камбосос повинен стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса. Керівник Top Rank Боб Арум вже веде перемовини щодо організації цього поєдинку.
Після перемоги над Василем Ломаченко американець здобув звання абсолютного чемпіона світу. Тепер Теофімо повинен захистити цей титул у найближчому поєдинку, повідомляє Boxіng Scene.
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Обов'язковий суперник
За словами Боба Арума, у бою проти Джорджа Камбососа Лопес повинен провести захист.
"Я нічого не знаю. У його є зобов'язання з Джорджем Камбососом. Якщо Раян Гарсія переможе люка Кемпбелла, це теж стане цікавим варіантом. Це основні бої на які ми дивимось у легкій вазі. Теофімо хоче лише великі поєдинки", – заявив промоутер.
Додамо, що австралієць є претендентом на пояс IBF. Бій між боксерами начебто може відбутись вже на початку 2021 року.
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