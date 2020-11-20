Спортивний дієтолог Олександр Фока розповів про фізичну форму українських боксерів. Спеціаліст вважає, якщо бій між Денисом Берінчиком та Василем Ломаченком таки відбудеться, то перемогу здобуде перший.

У Ломаченка та Берінчика одна вагова категорія. Тому, якщо Денису вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із земляком. Фахівець оцінив фізичний стан обох український боксерів та дав прогноз на потенційний поєдинок, повідомляє "Трибуна".

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Несподіваний прогноз

За словами Олександра Фоки, Берінчик – трудоголік та сильний спортсмен. Але найкращу форму боксера ще ніхто не бачив. Він продемонструє її у чемпіонських боях.

На запитання, хто перебуває у кращій фізичній формі – Берінчик чи Ломаченко, дієтолог віддав перевагу першому.

У тренувальному таборі Денис викидує за раунд близько 100 ударів. Ці показники перед останнім поєдинком стали значно кращі, ніж були декілька років тому. Йому не вистачає лише 12-раундових боїв,

– заявив Фока.

Колишній дієтолог Олександра Усика зробив сміливу заяву: "Якщо бій відбудеться через рік, то перемогу у ньому здобуде Берінчик".

Берінчик – Ломаченко: все про можливий поєдинок

Поки ще зарано говорити про такий поєдинок між українцями. Для цього Берінчику потрібно близько 3-4 поєдинків та понад рік часу. Ломаченко ж програв Лопесу за звання абсолютного чемпіона світу, тому бій між земляками може відбутись значно швидше.

Раніше Олександр Красюк заявив, що непереможний Берінчик у 2021 році тричі вийде на ринг, але, хто стане його суперниками наразі не повідомляється. Промоутер розповів, що Денис має намір побитись за пояс чемпіона світу.

8-го жовтня Берінчик провів свій третій захист чемпіонського титулу WBO International у легкій вазі. Українець технічним нокаутом здолав Віорела Сіміона та здобув 14-у поспіль перемогу.