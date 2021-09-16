За 500 тисяч доларів: українському боксеру запропонували російське громадянство – фото
16 вересня 2021 , 10:21Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Івана Редкача
Український боксер напівсередньої вагової категорії Іван Редкач (23-6-1, 18 KO) розповів, що йому запропонували за гроші змінити громадянство.
Редкач опублікував в інстаграмі фото, на якому продемонстрував американський і російський паспорти.
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"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів ?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли? Свою відповідь скажу завтра", – написав Редкач.
Хто такий Іван Редкач
- Редкач доволі частенько закидає провокативними словами своїх земляків та боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.
- Іван відкрито підтримував Теофімо Лопеса, суперника Ломаченка, у бою з українцем. Він навіть поставив на перемогу американця кругленьку суму грошей.
- У своєму останньому поєдинку Редкач ганебно програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді. Іван спробував оскаржити поразку, але суддівський комітет не угледів у діях американського боксера жодних порушень. Українець вказував, що Прогрейс вдарив його нижче пояса.