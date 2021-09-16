За 500 тисяч доларів: українському боксеру запропонували російське громадянство – фото

Український боксер напівсередньої вагової категорії Іван Редкач (23-6-1, 18 KO) розповів, що йому запропонували за гроші змінити громадянство.

Редкач опублікував в інстаграмі фото, на якому продемонстрував американський і російський паспорти.

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"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів ?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли? Свою відповідь скажу завтра", – написав Редкач.

Хто такий Іван Редкач