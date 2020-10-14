Футбольному клубу "Наполі" офіційно присудили технічну поразку з рахунком 0:3 за неявку на матч 3-го туру Серії А з "Ювентусом". Команда не змогла прибути на гру в Турин через коронавірус.

Дисциплінарна комісія постановила, що в "Наполі" не було достатніх підстав для пропуску запланованого матчу. Про це повідомляє сайт Серії А.

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Окрім того, неаполітанці покарані зняттям одного очка.

"Наполі" не прибув на гру з "Ювентусом"

Після матчу проти "Дженоа" в "Наполі" виявили два випадки зараження коронавірусом – у Петра Зелінські та Еліфа Елмаза.

Попри це "Наполі" намагався відправитися до Турина на матч, який був запланований на вечір неділі, 4 жовтня. Однак місцева влада не дозволила команді покинути межі міста.

Водночас керівництво Серії А заявило, що причин для перенесення матчу немає. "Ювентус" прибув на стадіон як і бригада арбітрів.

У "Наполі" заявляють, що в них не було можливості приїхати на матч.

У Серії А заявляли, що "Наполі" не може довести неможливість зіграти зустріч з "Ювентусом". З огляду на це вона не була скасована.

Завдяки технічній поразці "Наполі" туринська команда набрала 7 очок в трьох матчах і піднялася на п'яте місце в таблиці Серії А. "Наполі" опустився на восьме місце та має 5 очок.