Туринський "Ювентус" активно веде перемовини з гравцями атакувальної ланки. Клуб погодив особистий контракт з французьким нападником "Челсі" Олів'є Жиру.

За інформацією Sky Sport Italia, 33-річний форвард погодив особистий контракт з туринцями. Угода буде розрахована на два сезони.

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Жиру отримуватиме за рік 4,5 мільйона євро плюс бонуси. "Челсі" розраховує отримати за форварда не менше, ніж 5 мільйонів євро.

"Ювентус" розпочав розглядати кандидатуру французького нападника після невдалих перемовин з форвардами італійської "Роми" Едіном Джеко і каталонської "Барселони" Луїсом Суаресом.

У минулому сезоні француз взяв участь у 25 поєдинках у всіх турнірах та відзначився 10 голами.

Перший матч нового сезону "Ювентус" проведе 20 вересня проти "Сампдорії".

У яких клубах виступав Жиру