Контракт погоджено: "Ювентус" підсилиться чемпіоном світу зі збірної Франції
Туринський "Ювентус" активно веде перемовини з гравцями атакувальної ланки. Клуб погодив особистий контракт з французьким нападником "Челсі" Олів'є Жиру.
За інформацією Sky Sport Italia, 33-річний форвард погодив особистий контракт з туринцями. Угода буде розрахована на два сезони.
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Жиру отримуватиме за рік 4,5 мільйона євро плюс бонуси. "Челсі" розраховує отримати за форварда не менше, ніж 5 мільйонів євро.
"Ювентус" розпочав розглядати кандидатуру французького нападника після невдалих перемовин з форвардами італійської "Роми" Едіном Джеко і каталонської "Барселони" Луїсом Суаресом.
У минулому сезоні француз взяв участь у 25 поєдинках у всіх турнірах та відзначився 10 голами.
Перший матч нового сезону "Ювентус" проведе 20 вересня проти "Сампдорії".
У яких клубах виступав Жиру
- Жиру відомий за виступами у "Греноблі", "Істрі", "Турі".
- Влітку 2010 року приєднався до складу "Монпельє". У своєму другому сезоні за команду переміг у змаганні за звання найефективнішого форварда чемпіонату Франції з 21 забитим голом, ставши також співавтором історичної першої перемоги клубу з "Монпельє" у національній футбольній першості.
- У червні 2012 року перебрався в АПЛ, ставши гравцем лондонського "Арсеналу". У складі "канонірів" був одним із провідних гравців у атаці команди. Наприкінці вересня 2017 року забив свій 100-й гол у формі англійського клубу. Тричі з "Арсеналом" був володарем Кубка Англії та стільки ж Суперкубка країни.
- У січня 2018 року приєднався до лав лондонського "Челсі". У розташуванні "лондонців" став володарем Кубка Англії та переможцем Ліги Європи.