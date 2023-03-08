Знайшли обнадійливу шпаринку: Ювентус має намір повернути собі 15 очок в Серії А

Туринськикй колектив, який постраждав від своїй фінансових махінацій, тепер має надію повернути втрачене. Ювентус знайшов спосіб це зробити.

Італійський гранд розраховує на повернення 15-ти турнірних очок, які команда втратила у поточній Серії А через виявлені фінансові махінації. "Стара синьйора" може повернутись до лідерських позицій.

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У стані туринського колектива спеціалісти виявили процесуальні недогляди. Згідно з якими судді, які займалися справою Ювентуса, могли заднім числом встановити терміни зобов'язань щодо порушення процесу. На цьому етапі частина документів була б непридатною для використання. Це нібито дає "старій синьйорі" підстави вимагати визнання судового розгляду недійсним, а таким чином і виборювати назад свої відібрані 15 балів в рамках Серії А.

Наразі Ювентус посідає сьоме місце у чемпіонаті Італії, маючи в активі 35 залікових балів. Якщо ж "старій синьйорі" вдасться повернути свої 15 очок, то туринський колектив різко підскочить на другу сходинку італійського чемпіонату, оскільки у них в активі буде уже 50 балів. Це дозволить Ювентусу поборотися за призові нагороди Серії А та отримати путівку до майбутнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Санкції, які приписували Ювентусу через фінансові махінації