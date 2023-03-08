Керівництво Російської Прем'єр-ліги оголосило про перенесення матчу 19-го туру тамтешнього чемпіонату зі стадіону "Лужники". Причиною скасування матчу став "шабаш", який відбувся на арені в честь російського диктатора Путіна, пише 24 канал посилаючись на росЗМІ.

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Комісія РПЛ та Російського футбольного союзу провели інспекнційну перевірку стадіона "Лужники" та визнали газон арени не придатним для проведення футбольних матчів. Керівництво центрального російського стадіона відмовилося коментувати інцидент.

Ймовірною причиною страждання газону стадіона "Лужники" міг стати "шабаш", метою якого було продемонструвати підтримку російського суспільства щодо загарбницької війни Росії проти України. Організатори зомбі-збориська стверджували, що на мітингу будуть присутні 200 тисяч людей. У ході заходу глядачі були як на трибунах, так і на самому газоні. Також на полі монтували потужні конструкції.

Очікується, що 18-го березня на "Лужниках" відбудеться ще один "патріотичний" мітинг-концерт, присвячений дев'ятим роковинам анексії Криму. На нього вже почали набирати нову "бездумну масу" глядачів через соціальні мережі. У програмі значаться приблизно ті самі учасники: Shaman, Олег Газманов, "Любе" та очільник "безхребетних" Володимир Путін.