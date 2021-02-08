Хто вийде у фінал Кубка Італії – Ювентус чи Інтер: прогноз

У вівторок, 9 лютого, Ювентус зіграє матч-відповідь з Інтером у рамках 1/2 фіналу Кубка Італії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Ювентус – Інтер: перед матчем

У першому кубковому протистоянні Ювентус завдяки дублю Кріштіану Роналду здобув перемогу над Інтером (1:2). За "нерадзуррі" забив Мартінес Лаутаро.

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Туринцям можна мінімально (1:0) переграти команду Антоніо Конте, щоб вийти у фіналу Кубка Італії. Раніше в 1/8 фіналу Ювентус обіграв Дженоа та СПАЛ. Шлях Інтера був складнішим. Вони у минулих двох колах перемогли Фіорентину та Мілан.

Серія спільних протистоянь команд налічує 32 зустрічі. Тут невелика перевага на стороні Ювентуса – 15 звитяг. У їх суперника на 5 менше – 10 успіхів. Щодо результативності, то тут теж "туринці" попереду – 50 голів. Інтер наколотив у ворота команди Андреа Пірло – 39 м'ячів.

Цікаво, що переможна серія туринського клубу складає вже 11 матчів. "Нерадзуррі" теж підходять до матчу Кубка у хорошому настрої. Інтер в останньому поєдинку переміг Фіорентину (0:2) та очолив гонку за лідерство у Серії А.

Прогноз Favbet

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії Ювентус – Інтер відбудеться 9 лютого. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.

Букмекери вагаються, хто зможе вийти переможцем із цього протистояння. Але невелику перевагу вони віддають Ювентусу – 2,65. А от на звитягу Інтера можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,73. Нічия у цьому матчі теж не є виключенням – 3,45.

Ймовірно, що у фіналі Кубка Італії зіграє клуб з Турина – 1,25. Значно менше впевнені у виході їх суперника – 4,30.

Швидше за все, що остаточний рахунок на табло "Ювентус Стедіум" буде на користь "б'янконері" (1:0) – 8,70. Інтеру ж для виходу у фінал не вистачить перемогти суперника з таким же рахунком. Їм, щоб перевести зустріч у додаткові тайми можна завершити основний час із рахунком 1:2 – 10,00.

Щоб продовжити боротьбу за трофей"нерадзуррі" потрібно тріумфувати у зустрічі з результатом 0:2 або 1:3. На такі цифри на табло стоять коефіцієнти 12,50 та 21,00 відповідно.

Хто може записати своє прізвище на табло? Тут беззаперечним фаворитом є Роналду – 2,10. Однак португальцю швидше за все оформити дубль не вдасться. Експерти вважають, що його не буде – 1,30.

За Інтер швидше за все відзначиться Ромелу Лукаку – 2,30. Слід звернути увагу на результативні постріли у виконанні Лаутаро Мартінес – 2,90 та Федеріко К'єза – 3,00.