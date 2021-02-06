Фіорентина 5 лютого на власному полі приймала Інтер у рамках 21 туру Серії А. Підопічні Антоніо Конте впевнено перемогли суперника.

Фіорентина – Інтер 0:2

Голи: Барелла, 31, Перішич, 52

Читайте також: Коваленко вперше потрапив у заявку Аталанти на матч Серії А: коли дебютує українець

Вже на старті поєдинку рахунок зустрічі могли відкрити гості. Барелла впритул розстрілював ворота суперника, але голкіпер діяв у рамці воріт бездоганно.

Відповідь "фіалок" була не менш гострою. Іссерік наважився на дальній удар – м'яч пролетів повз стійку.

У середині першого тайму Інтер таки розмочив нулі на табло. "Нерадзуррі" цікаво розіграли кутовий, відкривши Бареллі вільний простір для удару. Півзахисник обробив передачу та майстерно з дальньої відстані поклав м'яч точно під стійку – 0:1.

Фіорентина стрімко вибігла в атаку, удар Бонавентури парирував голкіпер Хандановіч, але м'яч відлетів прямо у ноги гравця господарів. Однак знову воротар Інтера ефектно відбив потужний постріл по центру воріт.

Санчес швидко флангом вибіг у атаку, зробив зрячу передачу на голову Лукаку – удар у бельгійця зовсім не вдався.

Але вже на початку другої 45-хвилинки підопічні Конте подвоїли перевагу. Хакімі увірвався з м'ячем у штрафний майданчик суперника, побачивши вільного Перішича на дальній стійкі відразу віддав передачу на одноклубника. Півзахиснику залишилось лише закотити м'яч у порожні ворота – 0:2.

Наприкінці зустрічі "нерадзуррі" організували схожу атаку. Знову Хакімі забіг у штрафний, але цього разу адресатом його передачі став Лукаку. Удар у форварда не вдався – м'яч полетів високо на трибуни.

У підсумку – 0:2 перемога Інтера.

Після звитяги Інтер піднявся на перше місце у таблиці, випередивши на одне очко Мілан – 41 пункт. Підопічні Стефано Піолі ще свій матч туру не провели, тому лідерство "нерадзуррі" може бути недовгим.

Фіорентина із 22 очками йде у середині таблиці – 12 сходинка.

Фіорентина – Інтер відеоогляд