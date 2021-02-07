6 січня у матчі 21-го туру чемпіонату Італії Ювентус переміг на своєму полі Рому – 2:0.

Ювентус – Рома 2:0

Голи: Роналду, 13, Рожер, 69 (авт.)

Дивіться також: Динамо завдяки красивому голу Лєднєва вирвало перемогу над Шкендією: відео

Початок матчу видався вдалим для туринців. Досить швидко Роналду вдалося відкрити рахунок. Він міг і ще забити, але Рому рятували перекладина. Нагадаємо, що 5 лютого португальцю виповнилося 36 років.

Далі "бьянконері" віддали ініціативу римлянам. Однак на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

У другій половині зустрічі "вовки" продовжили тиснути. Але м'яч ніяк не хотів залітати у ворота суперника. А в свої залетів. Автоголом відзначився Рожер.

Ювентус – Рома відеоогляд