Во вторник, 9 февраля, Ювентус сыграет ответный матч с Интером в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Ювентус – Интер: перед матчем

В первом кубковом противостоянии Ювентус благодаря дублю Криштиану Роналду одержал победу над Интером (1:2). За "нерадзурри" забил Мартинес Лаутаро.

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Туринцам можно минимально (1:0) переиграть команду Антонио Конте, чтобы выйти в финал Кубка Италии. Ранее в 1/8 финала Ювентус обыграл Дженоа и СПАЛ. Путь Интера был сложнее. Они в прошлых двух кругах победили Фиорентину и Милан.

Серия совместных противостояний команд насчитывает 32 встречи. Здесь небольшое преимущество на стороне Ювентуса – 15 побед. У их соперника на 5 меньше – 10 успехов. По результативности, то здесь тоже "туринцы" впереди – 50 голов. Интер наколотил в ворота команды Андреа Пирло – 39 мячей.

Интересно, что победная серия туринского клуба составляет уже 11 матчей. "Нерадзурри" тоже подходят к матчу Кубка в хорошем настроении. Интер в последнем поединке победил Фиорентину (0:2) и возглавил гонку за лидерство в Серии А.

Ответный Матч 1/2 финала Кубка Италии Ювентус – Интер состоится 9 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45.

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Букмекеры колеблются, кто сможет выйти победителем из этого противостояния. Но небольшое предпочтение они отдают Ювентусу – 2,65. А вот на победу Интера можно сделать ставку с коэффициентом 2,73. Ничья в этом матче тоже не является исключением – 3,45.

Вероятно, что в финале Кубка Италии сыграет клуб из Турина – 1,25. Значительно меньше уверены в выходе их соперника – 4,30.

Скорее всего, что окончательный счет на табло "Ювентус Стэдиум" будет в пользу "бьянконери" (1:0) – 8,70. Интеру же для выхода в финал не хватит победить соперника с таким же счетом. Им, чтобы перевести встречу в дополнительные таймы можно завершить основное время со счетом 1:2 – 10,00.

Чтобы продолжить борьбу за трофей "нерадзурри" нужно победить во встрече с результатом 0:2 или 1:3. На такие цифры на табло стоят коэффициенты 12,50 и 21,00 и соответственно.

Кто может записать свою фамилию на табло? Здесь безоговорочным фаворитом является Роналду – 2,10. Однако португальцу быстрее всего оформить дубль не удастся. Эксперты считают, что его не будет – 1,30.

За Интер скорее всего отличится Ромелу Лукаку – 2,30. Следует обратить внимание на результативные выстрелы в исполнении Лаутаро Мартинес – 2,90 и Федерико Кьеза – 3,00.