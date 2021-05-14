Ставши чемпіоном, Інтер абсолютно позбавлений турнірної мотивації на матч з Ювентусом. Натомість туринському клубу важливо перемагати міланців.

Варте уваги Ювентус можуть виключити із Серії А

За 2 тури до завершення чемпіонату підопічні Андре Пірло утримують тільки 5 сходинку, яка не дає право зіграти у Лізі чемпіонів. Тому Ювентусу треба набирати максимум очок та надіятися на осічку конкурентів.

Ювентус – Інтер: прогноз Favbet на матч Серії А

Попри те, що Інтер – чемпіон Італії саме туринці фаворити гри. Перемогу Ювентуса в основний час поєдинку букмекери оцінили коефіцієнтом 2,16.

Очевидно, що Інтер спробує насолити Ювентусу та завадити зіграти у Лізі чемпіонів. Перемогу міланців оцінили коефіцієнтом 3,35. Якщо ж у матчі буде нічия – коефіцієнт 3,70.

Проти Інтера говорить статистика. Міланці не виграють у Турині з 2012 року.

Досить часто Ювентус перемагав Інтер з різницею в один м'яч. Якщо цього разу туринці знову здобудуть звитягу з різницею в один гол – коефіцієнт 4,10.

У першому колі команди розписали нічию 0:0. Коефіцієнт 10,50 на те, що результат першої гри повториться.

Попередню перемогу в Турині Інтер здобув з рахунком 3:1. Букмекери пропонують коефіцієнт 8,10 на те, що підопічні Антоні Конте знову виграють з такою різницею.