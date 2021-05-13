Інтер – Рома 3:1

Голи: Брозович, 11, Весіно, 20, Лукаку, 90 – Мхітарян, 31

Вболівальникам довелось чекати голу рівно 11 хвилин. Даміан прострілив з флангу точно під удар Брозовича. Той не став роздумувати, а в один дотик пробив у протихід голкіперу – 1:0.

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Вже через дев'ять хвилин господарі подвоїли перевагу. Лукаку увірвався ближче до штрафного суперника, але забарився з ударом на його межі. Нападник не став щось вигадувати та віддав передачу на Весіно, який підключився до атаки. Півзахисник теж без зайвих вагань пробив повз голкіпера – 2:0.

Після середини першого тайму гостям вдалось скоротити перевагу суперника. Мхітарян отримав передачу від Джеко та впритул розстріляв ворота Раду – 2:1.

Весіно міг оформлювати дубль після стіночки з партнером по команді. Але його потужний постріл парирував голкіпер. Також на заваді удару Мхітаряна став воротар господарів. На перерву команди пішли саме за мінімальної переваги Інтера.

Нереалізована активність Роми

На 56-й хвилині Джеко наважився на удар з розвору – хрестовина врятувала володіння "нерадзуррі". А вже у епізоді після прострілу від Карсдорпа ворота господарів врятував підкат Д'Амброзіо.

Дарбо забарився біля власних володінь, віддав передачу прямо у ноги суперника. Однак удар Пінамонті був вище воріт.

Вже на останній хвилині основного часу матчу Інтеру вдалось вибігти у стрімку контратаку. Хакімі вдалось протягнути м'яч до штрафного суперника, він почекав підключення Лукаку, який поставив крапку у зустрічі – 3:1.

Інтер переграв Рому та ще сильніше закріпився на вершині таблиці. "Нерадзуррі" ще до цього туру вже святкували дострокове чемпіонство у Серії А. Тепер у їх активі 88 очок за 2 тури до завершення сезону. Найближчий конкурент Аталанта поступається лідеру аж 13 пунктами. Рома із 58 набраними очками йде на 7 позиції.

Інтер – Рома відеоогляд матчу