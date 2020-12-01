Київське Динамо досі без перемог у Лізі чемпіонів сезону-2020/2021. У середу, 2 грудня, "біло-сині" спробують у Турині відкрити лік перемогам у 5-у турі проти італійського Ювентуса. Анонс поєдинку читайте далі у матеріалі.

Ювентус – Динамо: анонс

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Італія, Турин, "Ювентус Стедіум";

Коли: 2 грудня, о 22:00;

Арбітр: Стефані Фраппар (Франція);

Де дивитися: телеканал "Футбол 2".

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Попередні зустрічі

Це шостий матч в історії протистояння команд: з п'яти попередніх зустрічей Ювентус виграв чотири, пише 24 канал.

Востаннє до цього сезону кияни і туринці зустрічалися в рамках першого групового етапу ЛЧ-2002/03. У Києві італійці відсвяткували вольову перемогу з результатом 2:1, а вдома розгромно перемогли – 5:0.

У підсумку Ювентус з 13 очками посів перше місце в групі, а Динамо набрало сім пунктів і фінішувало третім.

Юве також виграв у Динамо у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-1997/98 – 1:1 вдома і 4:1 у гостях. У Києві хет-трик зробив Філіппо Індзагі.

У цьому сезоні матч у Києві завершився перемогою Ювентуса на класі з рахунком 2:0.

Турнірне становище

Після того, як в першому турі Динамо поступилося вдома Ювентусу, була нічия 2:2 з Ференцварошем у Будапешті, причому кияни дозволили супернику відігратися з 0:2.

Потім команда Мірчі Луческу двічі зазнала поразки від Барселони – 1:2 на "Камп Ноу" і 0:4 на "Олімпійському".

Динамо втратило шанс вийти у плей-офф Ліги чемпіонів і веде боротьбу за Лігу Європи з Ференцварошем.

У цій Лізі чемпіонів Ювентус поступився з рахунком 2:0 Барселоні, а потім двічі обіграв Ференцварош – 4:1 на виїзді і 2:1 вдома. Це дозволило Ювентусу гарантувати собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

Кадрова ситуація

Динамо нарешті оговталося від коронавірусу. "Біло-сині" здали ПЛР-тести, які не виявили хворих у команді. З Ювентусом матч пропустять через травми Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.

Заявка Динамо

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цітаішвілі, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш.

Форварди: Супряга, Родрігес, Клейтон.

У Ювентуса під питання тільки участь двох захисників: Джорджо К'єлліні та Меріха Демірала.

Прогноз

Ювентус – абсолютний фаворит матчу. У компанії Marathonbet перемогу туринців оцінили коефіцієнтом 1,28. Натомість звитягу підопічних Мірчі Луческу оцінюють коефіцієнтом 13,25. Нічия у поєдинку – 5,95.

Втім, яким би Ювентус не був фаворитом, слід звернути увагу, що команда Андреа Пірло проводить невдалий відрізок сезону. У чемпіонаті Італії Юве виграв тільки 4 матчі з дев'яти, а в попередньому турі вирвав нічию у Ференцвароша на останніх секундах.

Тому можна спробувати ризикнути і поставити на X2 – нічию або перемогу Динамо. Такий підсумок гри оцінюється коефіцієнтом 4,15.