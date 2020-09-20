Український півзахисник "Торпедо-БеЛАЗ" Юрій Габовда забив свій перший гол у новій команді. Українець присвятив гол батькові, у якого 10 місяців тому перестало битись серце.

19 вересня "Топедо-БеЛАЗ" зіграло на виїзді проти "Городеї" у рамках 24 туру чемпіонату Білорусі. Габовда нещодавно перейшов у білоруську команду з угорського "Дебрецена" і вже у своєму четвертому матчі за новий клуб забив дебютний гол, який присвятив батькові, пише 24 канал.

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Зворушливий вчинок українця

Юрій Габовда відзначився вже на 10-й хвилині та відкрив відлік голів у чемпіонаті Білорусі. Колишній гравець львівських "Карпат" відгукнувся на простріл з флангу у штрафний майданчик, де виявився найспритнішим та вразив дев'ятку воріт суперника – 0:1.

31-річний Габовда особливо відсвяткував гол. Він підняв ігрову футболку, а під нею на майці було намальоване серце і надпис: "Папа".

У першому таймі гості ще один раз відзначались у воротах суперника, ще один м'яч забили вже наприкінці поєдинку. Футболісти "Городеї" змогли відповісти лише одним результативним ударом – 1:3.

Після матчу український півзахисник виклав відео у себе в соцмережах з підписом: "Тату, сьогодні рівно 10 місяців без тебе. Я зробив це, тату, я знаю, що ти все бачиш і сьогодні ти найщасливіший тато у світі. Я люблю тебе, тату. Ти назавжди в моєму серці".

Після перемоги 3:1 над "Городеєю" його команда набрала після 41 очко і вийшла на чисте четверте місце в таблиці.



Крім Габовди за білоруський клуб віднедавна виступає ще один українець – оборонець Алан Ауссі. Він у зустрічі проти "Городеї" вийшов на заміну на останніх хвилинах зустрічі. Для 19-річного вихованця київського "Динамо" ці декілька хвилин стали першими у футболці "Торпедо-БеЛАЗ". Щоправда, гравець виступає у Білорусі на правах оренди. До цього він грав в оренді за чеський "Слован".

Додамо, що Юрій Габовда є вихованцем львівських "Карпат", де не зумів закріпитись в головній команді. Також гравець виступав за "Кривбас" та "Таврію". У 2016 році змінив український чемпіонат та перейшов у мінське "Динамо", де зіграв один сезон. У 2017 році підписав контракт із львівським "Рухом", але вже за декілька місяців не став продовжувати контракт та покинув клуб. Останньою командою Габовди став угорський "Дебрецен".

Результативний удар Юрія Габовди дивіться відео