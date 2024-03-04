Слідом за Павелком: з-під варти звільнили ексгенерального секретаря УАФ Запісоцького

Колишнього генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького звільнили з-під варти. Футбольний функціонер проходить по справі про розкрадання коштів.

Після обрання нового керівництва УАФ звільнили з-під варти колишніх очільників асоціації. Спочатку вийшов із СІЗО Андрій Павелко, а через кілька днів колишній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

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Синхронне звільнення екскерівників УАФ

Обидва чиновники проходять по справі з розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Наразі завершилося досудове розслідування у впровадженні. Обидва фігуранти слідства ознайомлюються з матеріалами справи.

Зазначимо, що Юрія Запісоцького відправили у СІЗО ще в середині липня минулого року. Чиновник перебував під вартою понад сім місяців. Перед цим Запісоцький під різними приводами уникав судових засідань. Тож суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою.

Нагадаємо, що 25 січня 2024 року Андрія Шевченка обрали новим президентом УАФ, а генеральним секретарем став Ігор Грищенко. Попередньому керівництву на Конгресі було висловлено недовіру через низку корупційних скандалів.